Листогибочные станки, листогибы купить

Листогибочные станки (или листогибы) представляют собой оборудование, предназначенное для гибки листового металла с целью создания деталей с определенной формой. Эти станки широко используются в металлообрабатывающей промышленности и предоставляют эффективный способ изготовления различных металлических изделий.

Вот основные характеристики листогибочных станков:

Принцип работы: Листогибочные станки работают по принципу гибки листового металла между двумя или более ползунами. Один ползун обычно является верхним, а другие – нижними, формируя тем самым нужную форму детали.

Материалы: Листогибы предназначены для обработки листового металла, такого как сталь, алюминий, латунь и другие металлы.

Гибкая длина: Гибкая длина определяет максимальный размер листа, который может быть обработан на станке.

Толщина материала: Листогибы могут обрабатывать листовой металл различной толщины в зависимости от их технических характеристик.

Управление: Современные листогибы могут быть оборудованы системами ЧПУ (компьютерного управления), что обеспечивает точное и автоматизированное управление процессом гибки.

Типы гибки:

Листогибы могут осуществлять различные виды гибки, такие как V-гибка, U-гибка, роликовая гибка и др.

Ручная или гидравлическая система:

Листогибы могут быть ручными, с использованием механического усилия, или гидравлическими, где сила для гибки предоставляется гидравлической системой.

Инструменты:

Листогибы используют различные инструменты для формирования гибки, такие как матрицы и штампы.

Применение:

Листогибочные станки используются в различных отраслях, таких как производство кузовов автомобилей, производство оборудования для кондиционирования воздуха, производство кухонного оборудования и других областях металлообработки.

Листогибы предоставляют эффективный способ производства деталей из листового металла с высокой точностью и повторяемостью.

Листогибочные станки, также известные как гибочные прессы или гибочные машины, предназначены для изготовления изделий из листового металла путем их гибки и формирования. Эти станки широко используются в металлообрабатывающей промышленности для создания деталей и конструкций из металлических листов.

Принцип работы листогибочных станков основан на применении силы для гибки листового металла вдоль предварительно заданных линий изгиба. Лист помещается между верхним и нижним инструментами, которые наклоняются или сгибают лист, создавая необходимую форму.

В зависимости от конструкции и характеристик листогибочного станка, он может иметь различные параметры, такие как длина рабочего хода, максимальная толщина обрабатываемого материала, типы инструментов для гибки и другие функции.

Листогибочные станки бывают разных типов:

Гидравлические листогибы: Используют гидравлические системы для создания силы, необходимой для гибки металла.

Механические листогибы: Работают на основе механических приводов и могут быть более экономичными, но они часто имеют ограниченные возможности по сравнению с гидравлическими листогибами.

Серводвигательные листогибы: Используют серводвигатели для контролируемого и точного гиба металла.

Применение листогибочных станков включает производство кузовных деталей автомобилей, металлических корпусов для электроники, дверей, окон, вентиляционных систем и других изделий из листового металла.

ВИДЫ ЛИСТОГИБОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Листогибочные станки – это большая группа оборудования, которая представлена моделями:

ручного типа

полуавтоматическими станками для осуществления радиусной гибки металлических листов

прессами с ЧПУ для работы с листами значительной толщины

Гидравлическими листогибочными прессам с уци для металла

Существуют модели, позволяющие осуществлять гибку листов со сложным профилем. Если гибочное оборудование используется нечасто, оптимальным выбором станет ручная модель, которая стоит недорого, однако характеризуется отличной функциональностью.

На крупных предприятиях в условиях серийного производства следует применять оборудование с гидравлическим или электромеханическим приводом. Оно характеризуется высокой производительностью, точностью и надежностью. Отлично зарекомендовали себя в нашей стране и за рубежом технологии для гибки металлопроката с числовым программным управлением, главным достоинством которых является высокая производительность. Выбор оборудования с ЧПУ позволяет решать сложные задачи, работать с листами разной толщины. Наличие дополнительных функций и оснастки открывает новые возможности и станет дополнительным доводом в пользу покупки определенной модели.

Основными характеристиками, определяющими функциональные возможности оборудования являются:

толщина обрабатываемого металла

длинна сгиба

показатели глубины подачи листового проката

Модели применяются для производства элементов кровли, металлосайдинга, оконных отливов и других товаров.

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Цена гибочных по металлу зависит от длинны и толщины гиба, а так же степени автоматизации оборудования.

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